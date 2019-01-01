شركة «الزاوية» لتكرير النفط تناقش ميزانيتها التقديرية وخطط 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يناير 2019, 05:11 مساء
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط

عقدت الجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط، اجتماعًا برئاسة المهندس مصطفى صنع الله، وذلك بمقر شركة الخليج العربي للنفط في مدينة بنغازي.

وأشار بيان لمؤسسة النفط إلى أنّ الاجتماع عرض أنشطة الشركة لعام 2018 والميزانية التقديرية وخطط العمل للعام 2019، بالإضافة إلى استعراض ملاحظات تقرير هيئة المراقبة.

وأثنى صنع الله على جهود الإدارة والعاملين بالشركة، مؤكدًا إصرار مؤسسة النفط على تحدي الصعاب لحلحلة المشاكل التي تواجه الشركة.

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فيما أشاد علي العربي قنوص، رئيس لجنة الإدارة بالشركة، بالتعاون والدعم الذي وصفه بـ«اللامحدود» الذي تقدّمه مؤسسة النفط للشركة في تجاوز التحديات التي تواجهها.

وفي نهاية الاجتماع، أكد صنع الله «مسؤولية الشركة بضرورة تضافر الجهود، والإسراع في تنفيذ المشاريع والاهتمام بسلامة العاملين، ورفع مستوى أداء الشركة فى مجال الصحة والسلامة والبيئة، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة البيئية الشاملة المتعلقة بالمنطقة الغربية».

اجتماع الجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط
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