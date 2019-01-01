مدير أمن أجدابيا الجديد يشدد على ضبط الأداء الأمني تفاديًا للخروقات الأمنية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 01 يناير 2019, 04:59 مساء
مدير أمن أجدابيا العيمد الصادق اللواطي خلال اجتماعه مع قيادات المديرية. (الإنترنت)

شدد مدير أمن أجدابيا الجديد العميد الصادق مفتاح اللواطي، على رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة والوحدات الأمنية التابعة للمديرية على ضرورة الالتزام والانضباط في العمل والحفاظ على الأداء الأمني الصحيح والمنظم من أجل تأمين المدينة تفاديًا لأي خروقات أمنية قد تحدث.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعميد الصادق مفتاح اللواطي، مع قيادات ورؤساء الأقسام ومراكز الشرطة والوحدات الأمنية التابعة لمديرية أمن أجدابيا، صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

وقالت مديرية أمن إجدابيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مدير الأمن اطلع خلال الاجتماع «على جهوزية الأقسام والمراكز والوحدات الأمنية التابعة للمديرية في تأدية أعمالها لتأمين مدينة أجدابيا والمناطق التابعة لها بالشكل الذي لا يسمح بوقوع أي خروقات أمنية».

وأضافت أن العميد الصادق اللواطي اطلع أيضًا على التجهيزات الأمنية المتوفرة لدى المديرية «حتى يتم توظيفها بالشكل الذي يعزز الأمن والأمان والاستقرار بالمدينة»، و«تعهد بتذليل كافة العراقيل التي تواجه سير العمل حتى يؤدي رجال الشرطة أعمالهم على أكمل وجه».

واستلم أمس الاثنين مدير أمن أجدابيا الجديد العميد الصادق مفتاح اللواطي، مهامه رسميًا من مدير الأمن السابق العميد سالم عمر ماضي، بعد تكليفه من قبل وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف ضمن حركة تنقلات أعلنتها الوزارة.

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