«اقتصادية الوفاق» تناقش وقف دخول البضائع الأجنبية عبر المنافذ البرية

اجتماع يضمّ وزيري الاقتصاد والمالية ومدير مصلحة الجمارك (وزارة الاقتصاد والصناعة)

عقد وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور علي العيساوي اجتماعًا مع وزير المالية ومدير مصلحة الجمارك، لمناقشة إجراءات جديدة لمنع تهريب الخردة ومكافحة العلامات التجارية المزورة والسلع المقلدة وإجراءات جديدة لصغار التجار والموردين.

وأشار بيان لوزارة الاقتصاد إلى أنّ الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة حضره وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير الإدارة الفنية للجمارك ومدير مكتب العلامات التجارية بديوان وزارة الاقتصاد.

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وأضاف البيان أنّ الاجتماع ناقش تطبيق قرار وقف دخول البضائع الأجنبية عبر المنافذ البرية والمشاكل المترتبة عليه من تكدس البضائع في المنافذ، حيث جرى تقديم توصية بإلغائه وإعادة تنظيم الملف.

كما جرى مناقشة دخول السلع المقلدة لليبيا والعلامات التجارية المزورة والعمل على إنشاء مكتب خاص بمصلحة الجمارك للعلامات والوكلات التجارية المسجلة لمكافحة العلامات المزورة والبضائع المقلدة ووضع آلية لذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد و الصناعة.

وتطرق الاجتماع، وفق البيان، إلى موضوع عدم توريد بضائع إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي ومعالجة قضية الإشكال الذي يواجه التجار الأفراد والموردين من حرفيين وموزعين، وذلك بتقديم اقتراح بخصوص توفير خيار التحويل المباشر ومقابل مستندات لتوريد البضائع لهذه الشريحة وفق ضوابط وشروط معينة.

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كما تم مناقشة اقتراح السماح باستيراد السيارات حتى 10 سنوات، والتأكيد على حظر تصدير الخردة، ووضع العقوبات الرادعة للشركات الملاحية التي تتعاون في هذا الأمر.

في ختام الاجتماع جرى اقتراح تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعالجة كافة المشاكل التي تطرأ بخصوص المسائل التجارية.

اجتماع يضمّ وزيري الاقتصاد والمالية ومدير مصلحة الجمارك (وزارة الاقتصاد والصناعة)

اجتماع يضمّ وزيري الاقتصاد والمالية ومدير مصلحة الجمارك (وزارة الاقتصاد والصناعة)