المسماري: مقتل عناصر «داعش» أثناء تحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو

الناطق العسكري باسم الجيش العميد أحمد المسماري

أعلن الناطق العسكري باسم الجيش، العميد أحمد المسماري، تحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة الغدوة (70 كلم) جنوب سبها.

وقال المسماري في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «فيسوك»، إن وحدات القوات المسلحة نفذت عملية نوعية، أسفرت عن القضاء على عناصر بتنظيم «داعش»، وتحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة الغدوة (70 كلم)، جنوب سبها.

الغموض يلف مصير مخطوفي الفقهاء لدى «داعش»

وكان تنظيم «داعش» نفذ عملية إرهابية في بلدة الفقهاء الواقعة بمنطقة الجفرة في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى، بينهم نجل رئيس الفرع البلدي للفقهاء، وخطف عدد من رجال الشرطة.

وفي نوفمبر شنَّ التنظيم نفسه هجومًا على مركز شرطة تازربو، أسفر عن سقوط 9 قتلى وخطف آخرين، قبل أن يتم تحريرهم، وفق بيان المسماري اليوم.