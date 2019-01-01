مؤسسة النفط تناقش التطوير السريع للحقول المكتشفة وغير المطورة

اجتماع مشترك للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط (مؤسسة النفط)

اختتمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط ورشة عمل مشتركة حول تقنيات التطوير السريع (Fast Track) للحقول المكتشفة وغير المطورة بمشاركة المختصين من الإدارات الفنية والمالية من الجانبين.

وأشار بيان لمؤسسة النفط إلى أن ورشة العمل خلصت إلى وضع خطط وبرامج لوضع كل من امتيازات «م ن 100 (سيناون)» و«م ن 4»، وكذلك الاكتشافات النفطية والغازية بحقول الحمادة «م ن (5-7-8)» على الإنتاج وفق أحدث الأساليب المتبعة.

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حضر الورشة كل من أبوالقاسم شنقير والعماري محمد العماري عضوي مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومحمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج، وفضل الله حتيتة عضو لجنة إدارة الشركة.

وفي ختام الورشة ثمن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، جهود جميع العاملين بشركة الخليج ومؤسسة النفط، في سبيل وضع هذه الحقول على الإنتاج، والمساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية للحقول الليبية.