مؤسسة النفط تناقش التطوير السريع للحقول المكتشفة وغير المطورة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يناير 2019, 03:49 مساء
اجتماع مشترك للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط (مؤسسة النفط)

اختتمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط ورشة عمل مشتركة حول تقنيات التطوير السريع (Fast Track) للحقول المكتشفة وغير المطورة بمشاركة المختصين من الإدارات الفنية والمالية من الجانبين.

وأشار بيان لمؤسسة النفط إلى أن ورشة العمل خلصت إلى وضع خطط وبرامج لوضع كل من امتيازات «م ن 100 (سيناون)» و«م ن 4»، وكذلك الاكتشافات النفطية والغازية بحقول الحمادة «م ن (5-7-8)» على الإنتاج وفق أحدث الأساليب المتبعة.

مؤسسة النفط: ارتفاع الإيرادات إلى 1.66 مليار دولار خلال سبتمبر

حضر الورشة كل من أبوالقاسم شنقير والعماري محمد العماري عضوي مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومحمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج، وفضل الله حتيتة عضو لجنة إدارة الشركة.

وفي ختام الورشة ثمن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، جهود جميع العاملين بشركة الخليج ومؤسسة النفط، في سبيل وضع هذه الحقول على الإنتاج، والمساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية للحقول الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
عودة جماعية مرتقبة إلى بيت «الرئاسي» والعيون على «الرجمة»
ليبيا
ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة
ليبيا
«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير
ثقافة وفن
الملاكمة تعود مجددًا بقوة إلى ليبيا
رياضة محلية
تعطيل جوازات سفر 3 كوريين مقيمين في ليبيا رفضوا العودة لبلادهم
ليبيا
كيف ودَّع الدولار واليورو 2018 في السوق الموازية؟
ليبيا
«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عين رجل تذرف الدم بدل الدموع دون تفسير طبي