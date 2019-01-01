وصول 8 ملايين دينار إلى مصرفي الوحدة الرئيسي وشمال أفريقيا بسرت

سيارات تحمل سيولة نقدية. (الإنترنت)

أكدت مصادر بمصرفي الوحدة الرئيسي وشمال أفريقيا بسرت، اليوم الثلاثاء، وصول سيولة نقدية للمصرفين.

وقال مصدر بقسم الحسابات الجارية بمصرف الوحدة الرئيسي بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن خمسة ملايين دينار وصلت إلى المصرف، بينما وصلت ثلاثة ملايين دينار إلى مصرف شمال أفريقيا بسرت.

وشرع مندوبو القبائل بتسليم الصكوك المالية إلى اللجنة المكلفة من المجلس بالتواصل الاجتماعي، لاستلام السيولة نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم سحب ألف دينار للصك الواحد.

ويعاني أصحاب الحسابات الجارية بفرع مصرف التجارة والتنمية بسرت قلة السيولة، وعدم وصول أي سيولة للمصرف مند ثلاثة أشهر تقريبًا.