مرور أجدابيا يناشد السائقين القيادة الهادئة لمنع انزلاق السيارات بسبب الأمطار

الصور من قسم المرور والتراخيص أجدابيا أثناء حادث سير على الطريق السريع شرق اجدابيا

ناشد قسم المرور والتراخيص أجدابيا، عدم القيادة بسرعات جنونية لمنع انزلاق السيارات أو انقلابها بعد نزول الأمطار على الطرق السريعة الممتدة من مدينة أجدابيا إلى مناطق الزويتينة وسلطان والجليداية إلى مدينة بنغازي شرقًا ومناطق الأربعين والبريقة غربًا، بسبب تجمع مياه الأمطار الغزيرة على الطريق السريع.

وطالب قسم المرور، بالتحكم في عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المسَّاحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارات؛ لتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل، منعًا لانزلاق السيارة في أي اتجاه.

وأوضح أن سبب تجمع مياه الأمطار الغزيرة من المنطقة الممتدة من كيلو تسعة إلى مدينة بنغازي يرجع إلى مسح الأراضي المجاورة للطريق السريع من بعض المواطنين وتكوين سواتر ترابية عالية على جانبي الطريق العام، مما أدى إلى تجمع مياه الأمطار على الطريق السريع الرابط بين أجدابيا ومدينة بنغازي.

كما باشر قسم المرور والتراخيص أجدابيا توعية قائدي السيارات حفاظًا على حياتهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس قسم المرور والتراخيص أجدابيا، العقيد صالح أحمد شعيب، منها إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض، والقيادة بسرعات منخفضة وعدم التهور في القيادة بسرعات جنونية واستعمال الزجاج الخاص بالسيارة باستمرار، وعدم الوقوف في الطريق نهائيًّا لمنع وقوع الحوادث ولا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.