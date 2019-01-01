حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (1 يناير 2019)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس متقلبًا نتيجة تأثير منخفض جوي في حوض البحر الأبيض المتوسط، مدعومًا بتبريد في طبقات الجو العليا على مناطق شمال ليبيا، مصحوبًا بسقوط أمطار جيدة وزوابع رعدية وتساقط حبات البرد، خاصة المرتفعات الجبلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كما توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجِّل درجات الحرارة القصوى بين (12-15) مْ ولا تتجاوز (10 ) مْ على المرتفعات الجبلية، مشيرًا إلى أن هناك رياحًا نشطة إلى قوية على الساحل تصل سرعتها إلى (70)كلم/ س.

رأس إجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وتكون قوية أحيانًا، تصل سرعتها بين (50 و70) كلم/ س، على المناطق الساحلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (12 و15 ) ولا تتجاوز 10 على المرتفعات الجبلية.

سرت- سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

سقوط أمطار جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية ونزول حبات البرد، خاصة على مناطق الجبل الأخضر، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، وتكون قوية على مناطق الخليج، تصل سرعتها بين (50 و70) على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13 و18).

الكفرة - تازربو - السرير

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على السرير وتازربو، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14 و18).