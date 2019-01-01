انتحاري يفجر نفسه أمام مركز شرطة الغدوة جنوب سبها

فجَّر انتحاري نفسه أمام مركز شرطة الغدوة (60 كيلومترًا من سبها).

وقال مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «الانتحاري أحد عناصر تنظيم داعش الذين تم إلقاء القبض عليهم أمس أثناء الاشتباكات».

ولم يوضح المصدر، ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى جراء الهجوم.