بعد إشاعة مقتلهم.. تحرير 22 من قبيلة الزيادين وتازربو خطفهم «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يناير 2019, 11:25 صباحا
شباب قبيلة الزيادين الاسرى المحررين بعد وصولهم لمقر سرية خالد بن الوليد

قال أحد أعيان قبيلة الزيادين زيدان ناجم، إنه تم تحرير التسعة الذين خطفهم تنظيم «داعش» من قبيلة الزيادين أحياء، بعد أن أُشيع مقتلهم.

وأكد ناجم، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه عثر أيضًا على الـ 13 الآخرين الذين خطفهم التنظيم الإرهابي من منطقة تازربو، بمزرعة في المنطقة الواقعة بين تراغن وغدوة.

من جانبها، قالت صفحة قبيلة الزيادين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، إنه «جرى تحرير أسرى بلدة الفقهاء من يد الدواعش المارقين، الذين أُذيع نبأ تصفيتهم المدة الماضية، ومعهم أيضًا إخواننا من بلدة تازربو».

وأشارت الصفحة إلى أن «أحد سكان مدينة سبها ويدعى عبدالحكيم عبدالهادي عليوة، تعرض للإصابة أثناء تحرير إخواننا المخطوفين»، مشيرة إلى أنه «الآن بغرفة العمليات بمستشفى تراغن».

وأكدت أن عملية تحرير المخطوفين أسفرت عن مقتل اثنين وهما محمد علي أبوبكر معاذ من منطقة أم الأرانب، وموسى واني عبدالله من مدينة غات، فيما أُصيب 9 آخرون، في اشتباكات أثناء مداهمة العصابات الإرهابية.

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