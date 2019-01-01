البعثة الأممية تهنئ الليبيين بالعام الجديد وتجدد التزامها بدعم جهود بناء الدولة الموحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يناير 2019, 09:28 صباحا
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (الإنترنت)

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي، بمناسبة حلول العام الجديد.

وأعربت البعثة الأممية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، عن أمنياتها أن يكون 2019 عامًا للتوافق والإنجاز والسمو على الخلافات.

وطالبت البعثة الأممية، الليبيين، بتغليب المصلحة الوطنية العليا والمضي قدمًا بمسؤولية نحو تحقيق آمال الليبين، وطموحاتهم، مجددة التزام الأمم المتحدة بدعم كافة جهود بناء الدولة الموحدة القادرة.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة، دان الهجوم الإرهابي، الذي استهدف الأسبوع الماضي، مقر وزارة الخارجية وسط العاصمة طرابلس، قائلا إنّ الإرهاب «لن ينال من قرار الليبيين بالسير نحو بناء الدولة ونبذ العنف»، مشددًا على عدم قبول «المساس بأي مؤسسة رسمية، لاسيّما من الجماعات الإرهابية وسنعمل مع الشعب الليبي لمنعهم من تحويل ليبيا لملاذٍ ومسرح لإجرامهم الأعمى».

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