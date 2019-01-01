تسييرى بنغازي يشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لحل مشكلة البناء العشوائي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يناير 2019, 07:57 صباحا
رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي يجتمع بمسؤولي القطاعات لحل مشكلة البناء العشوائي

شدد رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، على ضرورة طرح الأفكار وإيجاد الحلول الجذرية لأجل الوصول لنتائج ايجابية تدعم حل مشكلة البناء العشوائي في مدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوجواري مع قطاع الإسكان والمرافق والتسجيل العقاري ومصلحة التخطيط العمراني ومدير إدارة فرع جهاز الحرس البلدي ورئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة بنغازي ومسؤول الزراعة بمدينة بنغازي وبعض الشخصيات المهتمة بهذا الشأن داخل المدينة .

جاء الاجتماع لمناقشة مشكلة البناء العشوائي (غير المرخص) فى قطاع الإسكان والمرافق والتسجيل العقاري ومصلحة التخطيط العمراني، وإيجاد الحلول اللازمة لمنع هذه الظاهرة التي باتت متفشية في الآونة الأخيرة ووضع الحلول اللازمة خدمةً للصالح العام .

من جانبه ثمن رئيس المجلس التسييرى المهندس الصقر بوجواري الجهود المبذولة، وأبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم، كما شدد على ضرورة طرح الأفكار وإيجاد الحلول الجذرية لأجل الوصول لنتائج ايجابية تدعم حل مشكلة البناء العشوائي في مدينة بنغازي.

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