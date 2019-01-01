صيانة معهد سرت للبناء والتشييد ضمن مشروعات البرنامج الإنمائي‬

وقّع عميد بلدية سرت مختار المعدانى، محضر تسليم مشروع صيانة معهد سرت للبناء والتشييد والعلوم الهندسية، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وحضر التوقيع، الإثنين، عضوا المجلس المكلفان بملف البنية التحتية غيث عبد الله، وملف التعليم صالح عيادة، إلى جانب مدير مكتب التخطيط مهندس عمار العباني.

وقال الناطق باسم المجلس البلدى سرت في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن مدة تنفيذ المشروع أربعة أشهر، يجري خلالها إجراء صيانة كاملة للمعهد، وإجراء تحويرات للفصول الدراسية، وتشمل المقايسة طلاء وأعمال سباكة وتغيير نوافذ وأبواب للفصول والإدارات بالمعهد وأعمال كهربائية.