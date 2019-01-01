منتدى تمكين المرأة والشباب يختتم ورشة عمل ضمن برنامج «سفراء السلام» بسبها

اختتم منتدى تمكين المرأة والشباب، بمدينة سبها، ورشة عمل حول «دعم المرأة فى السلام» التي أقامها تحت شعار «شركاء فى الوطن شركاء فى السلم» ضمن برنامج «سفراء السلام» بحضور عدد من النشاطات والحكماء والشباب.

وقالت مديرة منتدى تمكين المرأة والشباب، جازية مصطفى عيسى لـ«بوابة الوسط» إن الورشة «تأتي في إطار المرحلة الثالثة لسفراء السلام وتهدف إلى توسيع المشاركة الفعالة فى عملية السلام ودعم نشطاء السلام من الأعيان والشباب والمرأة بأدوات نهج تحليل السلام والنزاع وفحص التوترات والقضايا المحلية إلى جانب التحليل الميداني».



وأضاف الناشط الشاب مصري محمد علي المشارك فى الورشة لـ«بوابة الوسط» أنه حقق «استفادة كبيرة من الورشة تعرف خلالها على كيفية فض النزاع والتفاوض والوساطة» موضحا أنها تضمنت الورشة جانبا نظريا وعمليا حول كيفية إرساء السلم.



وأكدت رئيسة شؤون المرأة بمنظمة المصالحة والسلم الاجتماعي، مسعودة زيد الطاهر لـ«بوابة الوسط» أن المرأة «تستطيع القيام بدور كبير في إرساء المصالحة والسلم من خلال وضعها فى الأسرة والبيت حيث تستطيع التأثير على الأبناء أكثر من الرجل».



وقال المدير التنفيذي لمنظمة الاستقرار والتنمية الإنسانية، إبراهيم عبدالرحمن محمد لـ«بوابة الوسط» إن الورشة «تسهم فى نشر السلام والمساعدة فى كيفية التفاوض وفض النزاع وإرساء التعايش السلمي الدي افتقدناه منذ 2011 بعد أن أصبح منطق السلاح هو لغة الحوار بين الليبين واللغة الاقوى».



ورأى محمد أنه من خلال مثل هذه الفعاليات «نستطيع تغير اللغة إلى الجلوس على الطاولة وفهم الآخر واحترام الآراء والتوصل إلى توافقات حول القضايا الهامة بين مختلف الأطراف.



يشار إلى أن مشروع «سفراء السلام» انطلق فى عام 2015 من منتدى تمكين المرأة والشباب الذي نظم عدة جولات فى 39 منطقة ومدينة بمختلف مناطق ليبيا.