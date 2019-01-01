منتدى تمكين المرأة والشباب يختتم ورشة عمل ضمن برنامج «سفراء السلام» بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 01 يناير 2019, 01:00 صباحا

اختتم منتدى تمكين المرأة والشباب، بمدينة سبها، ورشة عمل حول «دعم المرأة فى السلام» التي أقامها تحت شعار «شركاء فى الوطن شركاء فى السلم» ضمن برنامج «سفراء السلام» بحضور عدد من النشاطات والحكماء والشباب.

وقالت مديرة منتدى تمكين المرأة والشباب، جازية مصطفى عيسى لـ«بوابة الوسط» إن الورشة «تأتي في إطار المرحلة الثالثة لسفراء السلام وتهدف إلى توسيع المشاركة الفعالة فى عملية السلام ودعم نشطاء السلام من الأعيان والشباب والمرأة بأدوات نهج تحليل السلام والنزاع وفحص التوترات والقضايا المحلية إلى جانب التحليل الميداني».

وأضاف الناشط الشاب مصري محمد علي المشارك فى الورشة لـ«بوابة الوسط» أنه حقق «استفادة كبيرة من الورشة تعرف خلالها على كيفية فض النزاع والتفاوض والوساطة» موضحا أنها تضمنت الورشة جانبا نظريا وعمليا حول كيفية إرساء السلم.

وأكدت رئيسة شؤون المرأة بمنظمة المصالحة والسلم الاجتماعي، مسعودة زيد الطاهر لـ«بوابة الوسط» أن المرأة «تستطيع القيام بدور كبير في إرساء المصالحة والسلم من خلال وضعها فى الأسرة والبيت حيث تستطيع التأثير على الأبناء أكثر من الرجل».

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الاستقرار والتنمية الإنسانية، إبراهيم عبدالرحمن محمد لـ«بوابة الوسط» إن الورشة «تسهم فى نشر السلام والمساعدة فى كيفية التفاوض وفض النزاع وإرساء التعايش السلمي الدي افتقدناه منذ 2011 بعد أن أصبح منطق السلاح هو لغة الحوار بين الليبين واللغة الاقوى».

ورأى محمد أنه من خلال مثل هذه الفعاليات «نستطيع تغير اللغة إلى الجلوس على الطاولة وفهم الآخر واحترام الآراء والتوصل إلى توافقات حول القضايا الهامة بين مختلف الأطراف.

يشار إلى أن مشروع «سفراء السلام» انطلق فى عام 2015 من منتدى تمكين المرأة والشباب الذي نظم عدة جولات فى 39 منطقة ومدينة بمختلف مناطق ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير
ثقافة وفن
«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
3 أسباب تغيب مظاهر فرح الديربي بين «الزعيم» و«العميد»
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تعاود تراجعها أمام الدينار
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة في الـ 65 تنجب بعد حمل طبيعي