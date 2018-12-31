اختتام فعاليات مشروع «خطوة» لدعم المرأة اقتصاديا في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 09:42 مساء
الفعاليات الختامية لمشروع خطوة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

اختتمت اليوم الإثنين بمدينة سبها، فعاليات برنامج «خطوة» الذي يهدف إلى دعم المرأة اقتصاديا وأشرف على تنظيمه الاتحاد النسائي بالجنوب بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في المدينة.

وقالت عضو الاتحاد النسائي بالجنوب خديجة الطاهر لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من برنامج «خطوة» هو دعم المرأة «بمشاريع اقتصادية بطريقة علمية وحديثة بحيث يكون لها أثر فى المجتمع من خلال مشاريع تقنية مثل التصوير والفن إلى جانب الخياطة والحلويات وغيرها من المشاريع التي تستطيع المرأة القيام بها واعتمادها على مواد خام محلية».

وأضافت عائشة عبدالحميد إحدى المشاركات بمشروع «سبع سنابل» في برنامج «خطوة» لـ«بوابة الوسط» إن مشروعها كان «فكرة لإنشاء مخبز خاص للذين يعانون من مرض السكري والضغط والتوحد من أجل صناعة خبز صحي وكانت الفكرة موجودة ولكن تحتاج إلى دعم وتوجيه» وأكدت أن مشروع «خطوة» وجدت فيه ما تحلم به من خلال التوجيه وكيفية إقامة مشروعها واستطاعت خلال مشاركتها في البرنامج أن تعرض ما كان فكرة».

وأوضحت فاطمة سالم إبراهيم إحدى المشاركات في برنامج «خطوة» لـ«بوابة الوسط» أن مشروعها «مع فريق ويتمثل في التدريب على الرسم والتصوير والقرأة إلى جانب الأشغال اليدوية والموسيقى والكتابة» وبين أن برنماج «خطوة» قدم لهم الدعم المادي والمعنوي والنفسي وكان محفزا لكثير من الشباب للعمل والتوسع من أجل تحقيق مواهبهم.

وتضمنت الفعاليات الختامية لبرنامج «خطوة» معرضا للمشاريع التي قام بدعمها والإشراف عليها حيث شملت الصناعات الصوفية والرسومات والنقش على الخشب إلى جانب بعض الحلويات وقام المستفدين من البرنامج بعرض مرئي لمشاريعهم الخاصة.

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