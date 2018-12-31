ضبط 25 مهاجرًا مصريًا بمنطقة البيضان جنوب إجدابيا

المهاجرون المصريون متنكرون بذي نسائي داخل مركز شرطة البيضان بعد ضبطهم. (الإنترنت)

ألقت عناصر الأمن التابعون لمركز الشرطة في منطقة البيضان (35 كلم جنوب مدينة أجدابيا) القبض على 25 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسية المصرية بعد دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال رئيس مركز الشرطة في منطقة البيضان، الملازم ثاني محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، «إن مهربي الهجرة غير الشرعية حاولوا خداع عناصر الأمن بتهريب 25 شخصًا من الجنسية المصرية يرتدون ملابس نسائية ويستقلون سيارات كأنهم في حفل زفاف، محاولين المرور من البوابة الأمنية ولكن بفضل اليقظة والحس الأمني لدى عناصر الأمن في مركز شرطة البيضان تفطنوا لذلك وألقوا القبض عليهم».

وأضاف الفاخري، أنه من خلال التحقيقات تبين أن سائقي السيارات التي كانت تقل هؤلاء المهاجرين «ليبيي الجنسية كانوا يحاولون تهريب أشخاص من الجنسية المصرية، قادمين من مدينة طبرق بعد أن دفعوا مبلغ مالي وقدره ستة آلاف دينار عن كل شخص نظير تهريبهم إلى عدد من المدن الليبية الأخرى».

وأشار رئيس مركز شرطة البيضان، الملازم ثاني محمد الفاخري إلى أنه فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المهاجرين المصريين وسائقي السيارات التي كانت تقلهم سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة في إجدابيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.