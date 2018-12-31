جهاز خدمات الإسعاف بسرت يتسلم سيارتي إسعاف جديدتين

جهاز خدمات الإسعاف بسرت يتسلم سيارتي إسعاف جديدتين

تسلم جهاز خدمات الإسعاف بسرت سيارتي إسعاف جديدتين، أمس الاثنين، مقدمتين من الإدارة العامة لجهاز الإسعاف التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وقال مدير الجهاز بسرت حسن هشيمة لـ«بوابة الوسط»، إن السيارة الأولى مجهَّزة بأجهزة العناية، والسيارة الثانية خاصة بنقل الجثث.

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وأضاف أن جهاز خدمات الإسعاف بسرت يعاني أعباء كبيرة، تتعلق بنقل حالات مرضية من المدينة إلى طرابلس ومصراتة بشكل يومي، في ظل نقص الإمكانات والدعم من قبل الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن عدد السيارات الموجودة حاليًا بالجهاز خمس سيارات إسعاف مجهزة، منها عناية فائقة وأخرى إسعاف عادية لنقل الحالات المرضية العادية، التي لا تستوجب عناية فائقة وممرضًا مسعفًا، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف خاصتين بنقل الجثث، وسيارتين متوقفتين تحتاجان إلى صيانة عاجلة.