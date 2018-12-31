العميد الصادق اللواطي يتسلم مهامه مديرًا لأمن أجدابيا

مراسم تسليم واستلام بين مدير الأمن الجديد والسابق في مديرية أمن أجدابيا. (الإنترنت)

جرت، صباح اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن أجدابيا، مراسم التسليم والاستلام بين مدير أمن أجدابيا السابق العميد سالم محمد عمر ماضي، ومدير الأمن الجديد العميد الصادق مفتاح اللواطي، بحضور عدد من ضباط المديرية.

وقالت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا، إن عملية التسليم والاستلام جرت «بعد إتمام عملية جرد جميع محتويات المراكز والأقسام بالمديرية من قبل اللجنة المكلفة بذلك».

وكان وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، أصدر مطلع شهر ديسمبر الجاري، قرارًا يقضي بنقل مديري الأمن بالمناطق ومديري الإدارات العامة والمكاتب، وفق قراره رقم (606) لسنة 2018.

ونص القرار على إعادة التكليف بمهام مديري الأمن بالمديريات، حيث كلف العميد الصادق مفتاح اللواطي مديرًا لأمن أجدابيا، والعميد عادل عبدالعزيز العرفي مديرًا لأمن بنغازي، والعميد سالم محمد ماضي مديرًا لأمن المرج، والمقدم خالد زايد المجدوب مديرًا لأمن أوجلة أجخرة.

كما نص القرار على تكليف ضباط بمهام مديري للإدارات العامة والمكاتب، شملت تكليف العميد عثمان عبدالسلام علي مديرًا للإدارة العامة لأمن المنافذ، والعميد السيد بشير بلحاج مديرًا لمكتب الشرطة الجنائية الدولية، والعقيد أحمد آدم الحاسي مديرًا لإدارة الشؤون الإدارية.