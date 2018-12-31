مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط شخصين متهمين بالإتجار في المخدرات

المخدرات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (صفحة مديرية أمن صبراتة على فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الاثنين، ضبط شخصين متهمين بالإتجار في المخدرات وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، مشيرة إلى أنهما «من مدينة العجيلات».

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المتهمين أُلقي القبض عليهما في «كمين محكم» أعد بالتعاون بين «رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات» و«مكتب تحريات المنطقة الغربية».

وأكدت مديرية أمن صبراتة أن المتهميْن عثر بحوزتها على على خمسة كليوغرامات من مخدر «الحشيش» تقدر قيمتها بـ 150 ألف دينار، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».