ملتقى علمي توعوي حول «الإيدز» بكلية الطب البشري في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 07:51 مساء
الملتقى العلمي التوعوي حول مرض الإيدز في كلية الطب جامعة الزيتونة بترهونة. (الإنترنت)

أقيم بمدرج ابن سيناء بكلية الطب البشري بجامعة الزيتونة في ترهونة، اليوم الاثنين، ملتقى علمي توعوي حول مرض نقص المناعة (الإيدز)، تحت شعار «الطب شعارنا - التعلم مبتغانا - معا لمستقبل أفضل لمجتمعنا».

وأوضح المشرفون على الملتقى لـ«بوابة الوسط» أن البرنامج العام للمتقى تتناول عدة فقرات توضح كيفية وﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ من ﻤﺮﺽ الإيدز.

وألقيت خلال الملتقى محاضرة علمية توعوية حول المرض من قبل طلبة كلية الطب، تناولت التعريف بالمرض ونسبة انتشاره حول العالم وفق معلومات حديثة كما تطرقت إلى أسباب واعرض وطرق الوقاية منه.

وحضر الملتقى العلمي رئيس جامعة الزيتونة الدكتور عبدالفتاح أبوبكر، وعميد كلية الطب البشري، الدكتور ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، ومدير مستشفى ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات كلية كلية الطب بالجامعة.

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