رئيس الموقتة يكلف مجلسًا تسييريًا جديدًا لبلدية طبرق

بوالخطابية مع وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة. (الإنترنت)

كلّف رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، مجلسًا تسييريًا لبلدية طبرق برئاسة فرج هاشم بوالخطابية، لإدارة أعمال البلدية لحين إجراء انتخابات جديدة خلفا للمجلس البلدي المنتخب الذي انتهت ولايته القانونية.

ونص قرار الحكومة الموقتة رقم (846) لعام 2018 الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، على تكليف فرج هاشم بوالخطابية رئيسا للمجلس التسييري لبلدية طبرق وعضوية كل من ميمون عبدالرسول الدامي وعبدالكريم محمد نصر ومنصور فرج أمداوي وهاشم فرج مصادف.

وعقد صباح اليوم الإثنين بمقر وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة في مدينة البيضاء وكيل عام الوزارة الدكتور عادل عوض الزائدي اجتماعا مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري طبرق لمناقشة قرار مجلس الوزراء رقم (846) لسنة 2018 بإعادة تسمية بلدية طبرق إلى مجلس تسييري وتسمية أعضائه وبهذا القرار.

وأدى رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة عادل عوض، حيث جرى الاتفاق على اختيار فرج هاشم بوالخطابية رئيساً للمجلس التسييري طبرق للمارسة أعمالهم خلفا للمجلس البلدي وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل اللبلديات.

اجتماع المجلس التسييري الجديد لبلدية طبرق مع وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة. (الإنترنت)