«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي للسلع

التقرير السنوي لديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد مخالفات في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي للسلع

رصد التقرير السنوي لديوان المحاسبة بالبيضاء مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي للسلع، المشكَّلة بقرار رئيس مجلس النواب، إذ أظهر التقرير أن اللجنة لم تفصح في عقودها عن سعر الدولار أو ما يعادله بالدينار.

وأوضح التقرير أن اللجنة اكتفت فقط ببيان السعر بالدولار بموجب مستندات تحصيل أو ما يعادله بالدينار الليبي في السوق الموازية، مما ترتب عليه «المغالاة في احتساب سعر العملة الصعبة في السوق الموازية».

وأشار إلى أن المبالغ المصروفة كانت كالتالي:

عقود بقيمة 26.2 مليون دولار على أنها تعادل 216.86 مليون دينار، بحساب سعر الدولار بـ 8.20 دينار، وهو سعر مبالغ فيه، إذ لم يتجاوز سعره 5 دينارات خلال العام 2016.

كما أشار إلى عقود بقيمة 21.15 مليون يورو بقيمة 202.83 مليون دينار بحساب سعر 9.5 دينار لليورو الواحد، في حين أن سعره لم يتجاوز 6.5 دينار.

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وقال تقرير ديوان المحاسبة بالييضاء لعام 2017، إن اللجنة لجأت في تعاقداتها بأسلوب التكليف المباشر رغم عدم وجود إذن بالتعاقد لها من مجلس الوزراء المختص قانونا بذلك، فضلا عن أن إجراءات التعاقد لم تصاحبها دراسة مستفيضة وقوائم حصر تبين المتوافر من رصيد السلع بصندوق موازنة الأسعار، وغياب الدراسة اللازمة التي يجب أن تكون أساسا في تحديد المستهدف من الأصناف الموردة.

وأضاف التقرير أن اللجنة نأت عن استصدار موافقة الديوان بإخضاع ما أبرمته من عقود توريد تفوق قيمتها خمسة ملايين دينار، الأمر المخالف للقانون رقم 24 لسنة 2013 وتعديلاته.