«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي للسلع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 06:19 مساء
التقرير السنوي لديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد مخالفات في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي للسلع

رصد التقرير السنوي لديوان المحاسبة بالبيضاء مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي للسلع، المشكَّلة بقرار رئيس مجلس النواب، إذ أظهر التقرير أن اللجنة لم تفصح في عقودها عن سعر الدولار أو ما يعادله بالدينار. 

وأوضح التقرير أن اللجنة اكتفت فقط ببيان السعر بالدولار بموجب مستندات تحصيل أو ما يعادله بالدينار الليبي في السوق الموازية، مما ترتب عليه «المغالاة في احتساب سعر العملة الصعبة في السوق الموازية».

وأشار إلى أن  المبالغ المصروفة كانت كالتالي: 
عقود بقيمة 26.2 مليون دولار على أنها تعادل 216.86 مليون دينار، بحساب سعر الدولار بـ 8.20 دينار، وهو سعر مبالغ فيه، إذ لم يتجاوز سعره 5 دينارات خلال العام 2016. 

كما أشار إلى عقود بقيمة 21.15 مليون يورو بقيمة 202.83 مليون دينار بحساب سعر 9.5 دينار لليورو الواحد، في حين أن سعره لم يتجاوز 6.5 دينار.

ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة

وقال تقرير ديوان المحاسبة بالييضاء لعام 2017، إن اللجنة لجأت في تعاقداتها بأسلوب التكليف المباشر رغم عدم وجود إذن بالتعاقد لها من مجلس الوزراء المختص قانونا بذلك، فضلا عن أن إجراءات التعاقد لم تصاحبها دراسة مستفيضة وقوائم حصر تبين المتوافر من رصيد السلع بصندوق موازنة الأسعار، وغياب الدراسة اللازمة التي يجب أن تكون أساسا في تحديد المستهدف من الأصناف الموردة.

وأضاف التقرير أن اللجنة نأت عن استصدار موافقة الديوان بإخضاع ما أبرمته من عقود توريد تفوق قيمتها خمسة ملايين دينار، الأمر المخالف للقانون رقم 24 لسنة 2013 وتعديلاته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
3 أسباب تغيب مظاهر فرح الديربي بين «الزعيم» و«العميد»
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تعاود تراجعها أمام الدينار
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة في الـ 65 تنجب بعد حمل طبيعي