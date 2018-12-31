ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة

شعار ديوان المحاسبة. (بوابة الوسط)

كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة في البيضاء عن 21 مخالفة ارتكبتها الحكومة الموقتة خلال العام الماضي، تضمنت التوسع في صرف العهد المالية بقيم كبيرة، وتخصيص مبالغ مالية جرى تسويتها على أنها رواتب نقدًا للموظفين ومكافآت مالية مقطوعة.

وأشار الديوان، الذي راجع حسابات ديوان مجلس الوزراء خلال العام 2017، إلى أن الوقائع التي رصدها في 21 بندًا تخالف المادة 187 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، من دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تجهيز مقر رئيس الحكومة الموقتة

أشار التقرير إلى صرف مبالغ مالية مقابل توريد وتركيب كاميرات ومواد منزلية ومكملاتها وصيانة المرفقات الخاصة بمقر رئيس الوزراء بمنطقة لالي.

ورصد التقرير اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات غير القانونية، من بينها صرف مبالغ مباشرة على مشاريع داخل نطاق البلديات، من دون اتباع الإجراء الصحيحة عن طريق تخصيص مبالغ لوزارة الحكم المحلي من أجل تخصيصها للبلديات والإشراف عليها، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ لمشروعات غير مدرجة بالميزانية العامة، ودون أن يصدر بها قرار تخصيص في الميزانية الحالية.

إعانات وبدلات

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء وقَّع على صرف إعانات دون وجود ضوابط ومعايير لصرف هذه المبالغ، بالإضافة إلى تحميل مصروفات العام 2017 بمصروفات سنوات سابقة؛ مما يعد مخالفة للمادة 13 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

كما تضمنت المخالفات صرف مبالغ مالية كبدل إيجار لبعض المستفيدين دون تحديد تبعية المستفيد ما إذا كان مجلس الوزراء من عدمه، وعدم وجود ما يفيد ملكية العقار للمستأجر منه أو تصديق العقد المرفق لمصلحة الضرائب.

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ورصد ديوان المحاسبة بالبيضاء أيضًا، صرف ما يزيد على 100 ألف دينار لأحد الأشخاص، مقابل استرجاع قيمة تذاكر سفر وحجز فنادق بدعوى أنه كُلِّف من رئيس الحكومة إنجاز بعض الأعمال في الخارج، دون وجود قرار إيفاد بتكليفه المهمة، أو تقديم تقرير بنتائج وطبيعة المهمة.

كما تضمنت المخالفات صرف مبالغ مالية لبعض الفنادق نظير إقامة عدد من الأشخاص دون تحديد مهامهم، وأسباب الحجز، وعدم اعتماد الفواتير من قبل النزلاء.

مخالفات فرعية

وتحدث التقرير عن وجود مخالفات مالية فرعية أخرى، من بينها حجز تذاكر سفر لعدد كبير من الأشخاص دون إرفاق الموافقة على صرف هذه التذاكر، من بينها تذاكر لبعض العائلات دون وجود مبرر قانوني للصرف، بالإضافة إلى إجراء تعديلات في أسعار الوجبات ببعض العقود المبرمة مع شركة الإعاشة دون وجود ما يفيد بتعديل العقد، وعدم تحديد العدد المستهدف من الوجبات بالعقود المبرمة والاكتفاء بالعدد المذكور بنماذج الاستلام، وعدم إرفاق العقود الأصلية الخاصة بتوفير الوجبات في أذونات الصرف، هذا فضلاً عن توريد عدد من السيارات بطريقة التكليف المباشر، مما يعد مخالفة لنص المادة 10 من لائحة العقود الإدارية، الأمر الذي يعد تصرفًا في المال العام بالمخالفة للمادة 24 من القانون المالي.

وأشار التقرير إلى لجوء الحكومة إلى أسلوب يتعارض مع القوانين واللوائح المالية، حيث جرى تحويل 111 مليون دينار إلى حساب الأمانات واستخدام القيمة في مدفوعات عادية تخالف طبيعة الحساب.

كما خالفت الحكومة القانون بعدم إحالة المستندات المتعلقة بصرف الدفاعات والمستخلصات للعقود التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار بعد الصرف مباشرة بالمخالفة للمادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 2013.

عقود لا تخضع للمراقبة

كما رصد تقرير ديوان المحاسبة، قيام الحكومة الموقتة بصرف مبالغ مالية على عقود تجاوزت قيمتها خمسة ملايين دينار دون إخضاعها لرقابة الديوان المسبقة بالمخالفة للمادة رقم 1 من القانون رقم 24 لسنة 2013.

بالإضافة إلى تخصيص سيارات خاصة لأشخاص لا تربطهم أية علاقة بمجلس الوزراء، والتبرع بتخصيص سيارات أخرى لجهات اعتبارية ذات ميزانيات مستقلة، فضلاً عن إخلاء طرف عديد الموظفين المنتدبين لديوان مجلس الوزراء وانتهاء علاقتهم الوظيفية دون إلزامهم بتسليم السيارات التي كانت بعهدتهم.

بطولة كرة الطائرة

وبشأن بعض المخالفات الأخرى تحدث التقرير عن صرف مبلغ مقابل إقامة بطولة ليبيا للكرة الطائرة بمدينة طبرق، بناء على تكليف صادر عن مدير مكتب رئيس الوزراء بالمخالفة للمادة 24 من القانون المالي باعتباره تبرعًا بالمجان بالمال العام.

وساهم الانقسام السياسي إلى ارتفاع نسبة الفساد، على الرغم من وجود خمسة هياكل مكلفة المراقبة والمحاسبة، منها ديوانا المحاسبة بشرق ليبيا وغربها، وكذلك هيئتا الرقابة الإدارية بشرق ليبيا وغربها، بالإضافة إلى هيئة مكافحة الفساد.

وتأتي ليبيا ضمن أكثر تسع دول فسادًا في العالم خلال العام 2017، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية التي منحتها 17 نقطة من أصل 100 نقطة في الشفافية والنزاهة.