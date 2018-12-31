الطاهر يدعو الشركات الإيطالية للعودة لتنفيذ مشاريعها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 05:26 مساء
لقاء المفوض بوزارة الحكم المحلي مع نائب السفير الإيطالي. (الإنترنت)

دعا المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، ميلاد عبدالله الطاهر، الشركات الإيطالية إلى العودة لتنفيذ مشاريعها في ليبيا وتعزيز التعاون مع برنامج الإنعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم الإثنين، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، نائب السفير الإيطالي في ليبيا نيكولا أورلاندو، بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان إدريس الشاردة، والمستشارين عبدالمجيد أبوغرارة وفتحي الهنقاري وعلي حمزة من مكتب التعاون الدولي الفني.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي إن الطاهر رحب في بداية اللقاء بنائب السفير الإيطالي، وأشاد بالجهود المشتركة والمبذولة من أجل دعم البلديات والحوكمة المحلية في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء ناقش مسار التعاون الثنائي وتحديد مجالاته ومواضيعه وسبل تعزيزه وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، حيث دعا الطاهر الشركات الإيطالية إلى العودة إلى ليبيا واستئناف مشاريعها التنموية.

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