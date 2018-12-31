تعطيل جوازات سفر 3 كوريين مقيمين في ليبيا رفضوا العودة لبلادهم

رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون.(بوابة الوسط)

قررت حكومة كوريا الجنوبية تعطيل صلاحية جوازات سفر ثلاثة من مواطنيها المقيمين في ليبيا بعدما رفضوا الانصياع لتعليمات تجبرهم بالعودة إلى البلاد لدواعٍ أمنية.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تصريح مسؤول في وزارة الخارجية لصحفيين، أكد إبطال صلاحية جوازات السفر لثلاثة مواطنين مقيمين في ليبيا، رفضوا العودة إلى بلادهم لأسباب اقتصادية، بعد أن نصحتهم حكومة سول مرارًا بمغادرة ليبيا متعللة بالأوضاع السياسية غير المستقرة.

وقال المسؤول الكوري: «مع قرار إبطال جوازات سفرهم، يصعب لهم التنقل إلى دولة أخرى، وسيكونون مقيمين بصورة غير شرعية، في حين ما زالت تواصل جهودها لإقناع عشرة آخرين لمغادرة ليبيا عن طريق بعثتها في الخارج».

وأقدمت سول على إجراء إبطال جوازات سفر مواطنيها رفضوا العودة في وقت سابق في اليمن العام 2017.

وبخصوص موظف كوري جنوبي محتجز لدى جماعة مسلحة مجهولة في ليبيا منذ بداية يوليو 2018، قال المسؤول إن الوزارة تتلقى تقارير عن سلامته في كثير من الأحيان، وتبذل قصارى جهودها من أجل إطلاقه.

وقبل أيام قام رئيس وزراء كوريا الجنوبية، لي ناك-يون، بزيارة إلى الجزائر وتونس والمغرب قدم خلالها تقريرًا شاملاً حول مواطنها المحتجز أملًا في المساعدة على تحريره، بينما طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ببذل قصارى جهده لإطلاقه.

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