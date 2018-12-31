كيف ودَّع الدولار واليورو 2018 في السوق الموازية؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 01:46 مساء

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الإثنين، مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية وذلك في آخر أيام العام 2018. 

وصعدت العملة الأميركية بفارق خمسة قروش مسجلة 4.46 دينار اليوم مقابل 4.41 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن أسعار العملات الدولية الرئيسية سجلت هبوطا قياسيا بنحو 26 % أمام الدينار الليبي في الربع الأخير من العام الحالي بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر الماضي.

أما اليورو فقد ارتفع إلى 5.04 دينار اليوم مقارنة بخمسة دنانير أمس، بفارق 4 قروش، في حين صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.50 دينار مقابل 5.45 دينار أمس بفارق خمسة قروش.

واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.84 دينار، في حين ارتفع الدينار التونسي إلى 1.46 دينار مقابل 1.44 دينار بفارق قرشين اثنين.

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