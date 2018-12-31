خبراء الأرصاد: من المبكر الحديث عن سقوط ثلوج على مناطق ليبية

قال خبراء الأرصاد والطقس إنه من المبكر الحديث الآن عن تساقط الثّلوج في أي منطقة بليبيا، خاصة وأن النماذج الخاصة بالأقمار الصّناعية المتخصّصة بالطقس لا تزال غير واضحة تمامًا.

وأضاف الخبراء، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في البيضاء، أنه «لا معنى للحديث من الآن عن تساقط الثلوج على أي منطقة أو مدى تأثير التّقلبات إلا مع اقتراب التّوقعات والتأكد من دقتها».

وأشار الخبراء إلى أنه ثمة بوادر لموجة برد خلال أواخر الأسبوع، ومطلع الأسبوع المقبل، فيما ستكون درجات الحرارة الصغرى المتوقع تسجيلها خلال الأيام المقبلة منخفضة خلال الليل والصباح الباكر.

وتستمر درجات الحرارة منخفضة في مناطق واسعة من البلاد، بما فيها المرتفعات (الغربي والأخضر) ومناطق الوسط والجنوب بالكامل، بينما تبقى دافئة نسبيًا في المناطق السّاحلية.

ووفقًا للخبراء فإنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على مناطق واسعة بين ثلاث وست درجات ليلاً، وتسجّل الصّفر في بعض المناطق مع تشكل الصقيع.