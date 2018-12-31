تعليمات عاجلة بحل مشكلة المياه في النواقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 10:57 صباحا

أصدر رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى، المهندس صقر بوجواري، تعليمات بالعمل لإنهاء أزمة نقص المياه في منطقة النواقية.

وأشار قسم الإعلام ببلدية بنغازي في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى توريد الاحتياجات لتشغيل عدد سبع آبار ارتوازية لمياه الشرب بتركيب دفعات غاطسة، وصيانة مواسير نقل المياه وإصلاح خطوط التوصيل الكهربائي.

وتعاني منطقة النواقية (غرب بنغازي) نقصًا شديدًا في مياه الشرب منذ فترة طويلة، وتشهد حالات انقطاع للمياه بين الفترة والأخرى.

وباشرت شركة المياه والصرف الصحي بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة، وذلك بعد توفير المجلس التسييرى لبلدية بنغازي المواد اللازمة.

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