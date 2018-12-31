صنع الله: قيود ديوان المحاسبة تؤثر سلبا على تزويد محطات الكهرباء بالوقود

صنع الله خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لاستعراض نشاط شركة مليتة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن الإجراءات والقيود التي يضعها ديوان المحاسبة تؤثر سلبا على تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد بالوقود، والمشاريع التي تنفذها الشركات النفطية التي تستهدف تطوير القطاع.

جاء حديث صنع الله خلال ترؤسه للاجتماع السنوي لعرض نشاط شركة مليتة للنفط والغاز لسنة 2018، وطرح خطة العمل والميزانية لسنة 2019، الذي عقد أمس الأحد، بمقر شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) في مدينة بنغازي.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جادالله حمد العوكلي وبلقاسم شنقير والعماري محمد العماري. ورئيس لجنة الملاك بشركة مليتة عبدالباسط الرفاعي، وأعضاء لجنة إدارة الملاك بالشركة، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة المشغل، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة للشركة، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن صنع الله أثنى خلال الاجتماع «على نشاط الشركة المميز طيلة العام 2018، والذي تمثل في تنفيذ مشروع بحر السلام المرحلة الثانية ووضع (5) آبار غازية جديدة على خط الإنتاج».

وأشار البيان إلى أن شركة مليتة تمكنت «من الانتهاء من حفر البئرين التطويريين B4-52, B4-50 بحقل البوري وصيانة حوالي 70 بئر، واستطاعت بجهود عامليها استكمال أعمال الربط لمشروع بحر السلام المرحلة الثانية، وتنفيذ بعض التحويرات المهمة في منصة صبراتة، وتركيب المعدات لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 1,100 مليون قدم مكعب في اليوم، إضافة إلى مساعي الشركة لتذليل كافة الصعوبات لاستكمال مشروع تركيب ضواغط الغاز بحقل الوفاء».

ونقل بيان المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله أوضح خلال الاجتماع «أنه بالرغم من كل هذه النجاحات التي يحققها قطاع النفط، إلا أن إجراءات وقيود ديوان المحاسبة ستلقي بآثارها السلبية على تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من المشاريع الهامة التي تنفذها شركة مليتة وباقي شركات القطاع».

وتوجه رئيس لجنة إدارة شركة مليتة حسن أبوسليانة، بالشكر إلى شركة الخليج العربي للنفط لاستضافتها اجتماعات الجمعية العمومية، وتوفير كافة سبل الراحة لضيوفها من المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع.

وأوضح أبوسليانة في كلمته أن شركة مليتة «باشرت البدء الفعلي في تنفيذ أكبر المشاريع الاستراتيجية والمتمثلة في تطوير تركيبتين بحريتين (أ – هـ) وتطوير مجمع مليتة وإنشاء مصنع ثاني أكسيد الكربون».