الرعاية الصحية: 290 حالة تحتاج علاج من مرض «اللشمانيا» في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 30 ديسمبر 2018, 10:24 مساء
إحدى الحلات المصابة في نالوت. (الإنترنت)

أفاد مدير مكتب الرعاية الصحية بني وليد، أيمن الهوادي «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن هناك «290 حالة تحتاج إلى علاج من مرض اللشمانيا» داخل بني وليد حسب الإحصائيات المتوفرة لدى المكتب.

وطالب الهوادي وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني والمركز الوطني للأمراض السارية، ضرورة توفير العلاج للحالات المصابة داخل المدينة، داعيا لجنة الصحة بالمجلس البلدي إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المرض من حيث توفير العلاج وبشكل عاجل قبل تزايد أعداد المصابين.

ونبه مدير مكتب الرعاية الصحية في بني وليد، أيمن الهوادي إلى أن المكتب «عاجز تماما عن توفير العلاج لتلك الحالات المصابة».

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