توزيع مساعدات عينية لأكثر 50 عائلة في بلدية بئر الأشهب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 30 ديسمبر 2018, 09:19 مساء
المساعدات المقدمة من جمعية بئر الأشهب للعائلات المحتاجة في البلدية. (الإنترنت)

وزعت جمعية بئر الأشهب للأعمال الخيرية، اليوم الأحد، مساعدات عينية على نحو أكثر من 50 عائلة فقيرة في البلدية، شملت مجموعة من الأغطية والدفايات والسخانات الكهربائية.

وقالت رئيسة الجمعية فتحية المسماري لـ«بوابة الوسط» إن هذه المساعدات تأتي «في إطار دعم العائلات المحتاجة في بلدية بئر الأشهب في فصل الشتاء لمساعدتهم على تحمل صقيع وبرودة الشتاء».

وأضافت المسماري أن عملية تسليم هذه الإعانة العينية كانت بحضور مدير مكتب الشؤون الإجتماعية ببلدية بئر الأشهب محمد فضل الله وعدد من موظفي مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية.

يشار إلى أن جمعية بئر الأشهب للأعمال الخيرية هي الجمعية الوحيدة ببلدية بئر الأشهب التي تقع ما بين بلديتي طبرق وإمساعد وتضم عددا من الفروع البلدية والمحلات.

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