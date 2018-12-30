اختتام الحملة الوطنية لتوعية من سرطان الثدي بالمنطقة الجنوبية

حفل ختام الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي في المنطقة الجنوبية. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهد مركز علاج الأورام السرطانية في مدينة سبها، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة اختتام الحملة الوطنية للتوعية من سرطان الثدي في المنطقة الجنوبية تحت شعار «أنت الحياة» بحضور ممثلين عن الجهات العامة ومنظمات المجتمع المجتمع المدني، والتي انطلقت فى أكتوبر الماضي.

وتخلل الحفل عرض مرئي لمسيرة الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي فى مناطق الجنوب إلى جانب أرقام بعدد الجهات التي استهدفت خلال الحملة من مدراس وكليات جامعية، وتكريم الداعمين والمساهمين فى نجاح الحملة بالمنطقة الجنوبية.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لحملة التوعية بسرطان الثدي بالمنطقة الجنوبية، حسن غميض لـ«بوابة الوسط» إن الحملة استهدفت الفئة العمرية من 15 سنة إلى ما فوق الأربعين عاما من خلال ندوات ومحاضرات وتوزيع نشرات توعوية حول المرض إلى جانب الأغدية التي يتم تناولها فضلا ع

وقالت منسقة الحملة سالمة محمد لـ«بوابة الوسط» إنهم أجروا فحوصات مجانية لعدد من النساء أثناء الحملة و«اتضح أن هناك نساء مصابات بهذا المرض وكان هناك تجاوب كبير من النساء للكشف دون تردد».ن الدعم النفسي للمصابين.

وأضاف نائب مدير مركز الأورام بسبها المهندس عادل شكري لـ«بوابة الوسط» أن المركز تحمل كافة تكاليف الحملة فى المنطقة الجنوبية إلى جانب إمداد الحملة بعناصر طبية وفتح ملفات لجميع الحالات التي اشتبه في إصابتها بسرطان الثدي.

وأشارات الدكتورة وردة الجراح إحدى المحاضرات بالحملة إلى أن المحاضرات والندوات شملت التعريف بالمرض وكيفية الكشف الذاتي وطرق الوقاية منه إلى جانب تجنب العوامل البيئية حتى لا تكون هناك إصابة بالمرض والتعريف بالكشف السريري من قبل المختصين.

يشار إلى أن مركز علاج الأورام السرطانية بسبها افتتح عام 2016 ويعتبر االمركز لوحيد لعلاج الأورام السرطانية بشتى أنواعها حيث يتردد عليه قرابة 700 حالة لتلقي العلاج حسب تصريح عادل شكري نائب مدير المركز.