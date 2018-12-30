مع تنفيذ اتفاق يستثني ليبيا..الجزائر تتوقع تعافي أسعار النفط بعد ثلاثة اشهر

توقع وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني اليوم الأحد تعافي سوق النفط العالمي بعد ثلاثة اشهر من الآن مع دخول اتفاق فيينا حول خفض الإنتاج الذي يستثني ليبيا حيز التنفيذ الثلاثاء القادم.

واتفقت «أوبك» وشركاؤها المنتجون خارج المنظمة على اتفاق خفض الإنتاج بفيينا مطلع ديسمبر الجاري. وأوضح قيطوني، في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، بأنه «لابد من انتظار نهاية الثلاثي الأول لـ2019 حتى نصل إلى أن النتائج المرجوة من اتفاق الخفض الجديد».

وتوقع الوزير الجزائري ارتفاع أسعار النفط قبل أبريل المقبل، لتتراوح بين 65 و70 دولار للبرميل. وأشار إلى أن أعضاء أوبك سيجتمعون مع الدول المنتجة من خارج المنظمة في أبريل 2019 لتقييم آثار اتفاق الخفض على السوق، مضيفا «إذا تطلب الأمر القيام بخفض جديد، سنقوم بذلك».

ولفت قيطوني إلى تباطؤ الطلب على النفط في السوق العالمي بالنظر لعدة عوامل من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكان اتفاق فيينا استثنى كلا من ليبيا وإيران وفنزويلا بالنظر للصعوبات المسجلة في إنتاج حصصهم المعتادة.

و يبدأ الثلاثاء المقبل تنفيذ بنود اتفاق اوبك مع الدول المنتجة خارجها، وعلى رأسهم روسيا، على خفض إنتاجهم بإجمالي 1,2 مليون برميل يوميا موزعة بين 800.000 برميل بالنسبة لأوبك، من بينها 377.000 برميل تخفضها السعودية، و 400.000 برميل يوميا بالنسبة للدول الشريكة في الاتفاق خارج أوبك.

يشار أن أسعار النفط تراجعت عالميا لنحو 53 دولارا للبرميل منخفضة دولارا عن الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى وصلت له الأسعار منذ عام ونصف، على الرغم من إعلان السعودية وروسيا تمديدهما لاتفاق تخفيض الإنتاج خلال العام المقبل.