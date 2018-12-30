وفاة ثلاثة أشخاص في حوادث سير قرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 30 ديسمبر 2018, 05:30 مساء
إحدى السيارات محطة جراء الحادث على الطريق العام بمرسى البريقة. (الإنترنت)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حوادث سير متفرقة قرب مدينة سرت حيث لقي قائد سيارة يدعى محمد أحمد التكروني المعداني مصرعه في حادث اصطدام سيارتين بالكيلو متر 40 شرق المدينة، ولقيت فتاتان مصرعهما في حادث تصادم أخر وقع بالكيلومتر 48 غرب سرت بجوار البوابة المدمرة.

وقال مصدر بقسم مرور سرت لـ«بوابة الوسط» إن التهور والسرعة تسببا في حادث مأسوي أمس الأحد شهد اصطدام تلاث سيارات بقيادة مسعود خليفة مسعود ويرافقه ريم خليفة مسعود من مواليد 1987 والثانية سبيمة محمد أحمد من مواليد 1978، والسيارة الثانية بقيادة أحمد رمضان البكوش يرافقه الهادي اطريم من مواليد 1994 ومصطفى فدان من مواليد 1990، والسيارة الثالثة نوع مرسيدس لم يتم التعرف على سائقها.

مصرع شخصين حرقًا وإصابة آخر بحادث تصادم سيارتين غرب طبرق

وأضاف المصدر أن الحادث وقع بالكيلو متر 48 غرب مدينة سرت بجوار البوابة المدمرة، ونتج عن الحادث وفاة مرافقين لقائد السيارة الأولى وهم ريم خليفة وسليمة محمد أحمد ودخول قائد ونقل قائدا السيارتين الأولى والثانية إلى أقسام مستشفى بن سينا بسرت لتلقي الإسعافات والعلاج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 أسباب تغيب مظاهر فرح الديربي بين «الزعيم» و«العميد»
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تعاود تراجعها أمام الدينار
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
ليبيا
الخراز: هذه بنود مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالوفاق ...
ليبيا
قناة الوسط الفضائية توفر نطاق بث تجريبيًا بتقنية «SD»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة في الـ 65 تنجب بعد حمل طبيعي