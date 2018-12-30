وفاة ثلاثة أشخاص في حوادث سير قرب سرت

إحدى السيارات محطة جراء الحادث على الطريق العام بمرسى البريقة. (الإنترنت)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حوادث سير متفرقة قرب مدينة سرت حيث لقي قائد سيارة يدعى محمد أحمد التكروني المعداني مصرعه في حادث اصطدام سيارتين بالكيلو متر 40 شرق المدينة، ولقيت فتاتان مصرعهما في حادث تصادم أخر وقع بالكيلومتر 48 غرب سرت بجوار البوابة المدمرة.



وقال مصدر بقسم مرور سرت لـ«بوابة الوسط» إن التهور والسرعة تسببا في حادث مأسوي أمس الأحد شهد اصطدام تلاث سيارات بقيادة مسعود خليفة مسعود ويرافقه ريم خليفة مسعود من مواليد 1987 والثانية سبيمة محمد أحمد من مواليد 1978، والسيارة الثانية بقيادة أحمد رمضان البكوش يرافقه الهادي اطريم من مواليد 1994 ومصطفى فدان من مواليد 1990، والسيارة الثالثة نوع مرسيدس لم يتم التعرف على سائقها.

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وأضاف المصدر أن الحادث وقع بالكيلو متر 48 غرب مدينة سرت بجوار البوابة المدمرة، ونتج عن الحادث وفاة مرافقين لقائد السيارة الأولى وهم ريم خليفة وسليمة محمد أحمد ودخول قائد ونقل قائدا السيارتين الأولى والثانية إلى أقسام مستشفى بن سينا بسرت لتلقي الإسعافات والعلاج.