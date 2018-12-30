«الحرس الرئاسي» يوضح حقيقة دوره في التصدي لـ«هجوم الخارجية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 04:12 مساء

نفى الحرس الرئاسي، التابع للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن رد فعل عناصر الحرس خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية الأسبوع الماضي.

وأوضح في بيان، اطلعت عليه «بوابة الوسط»، أن أفراد الحرس «اشتبكوا مع الإرهابيين بالنيران، مما نتج عنه مقتل أحد المهاجمين وإصابة 3 من أفرادنا»، مضيفًا: «أثناء ذلك هب كل أفراد الأجهزة الأمنية المتواجدين بالوزارة وشاركوا في الدفاع عنها».

ودعا البيان إلى «عدم الانجرار وراء الأخبار المغرضة التي تنشرها بعض الصفحات لتحقيق غايات سياسية ضيقة أو أجندات تدفع للتشويش على المواطن وخلق بلبلة».

واستهدف تفجير انتحاري ديوان وزارة الخارجية وسط العاصمة طرابلس، الثلاثاء الماضي، ولقي الحادث إدانات عربية ودولية واسعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 أسباب تغيب مظاهر فرح الديربي بين «الزعيم» و«العميد»
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تعاود تراجعها أمام الدينار
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
ليبيا
الخراز: هذه بنود مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالوفاق ...
ليبيا
قناة الوسط الفضائية توفر نطاق بث تجريبيًا بتقنية «SD»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة في الـ 65 تنجب بعد حمل طبيعي