«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية

صدر اليوم الأحد عن دار «ميادين» بالعاصمة المصرية القاهرة، كتاب «ليبيا الدينار والدولار»، للباحث والمحلل الاقتصادي الليبي، رمزي مفراكس.

يتناول الكتاب الحالة الاقتصادية الليبية الراهنة، وتأثرها بالحالة السياسية وطبيعتها في مناخ التغير والفوضى، وذلك في عدة مقالات تمثل متابعة آنية وتعليقًا على ما يشوب ليبيا في عمومها.

ويصف الكاتب، وهو رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة، كتابه بأنه محاولة لتسليط الضوء والغوص في العمق لاستيضاح ما يجد وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ويوضح الكاتب أن التحليل الاقتصادي الذي يتناوله كتابه هو في الأساس ليس بعلم بقدر ما هو حالة سياسية تجنح بكل ما في ليبيا وعلى رأسها اقتصادها، ويضيف أن كتابه يأتي بمثابة وثيقة لتضاريس الاقتصاد الليبي في لحظة استثنائية وصعبة في تاريخ البلاد.