طريق جديد لمهربي الوقود إلى الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 03:48 مساء
من عمليات تهريب الوقود من جنوب ليبيا الي تشاد والنيجر. (الإنترنت)

قالت مصادر بلدية وشهود عيان إن مهربي الوقود بدأوا في استخدام طريق بديل نظرًا لوجود تمركزات أمنية على الطريق المؤدي للجنوب، مما حرم المهربين من استعماله.

وأوضحت المصادر أن «الطريق البديل ترابي، يبدأ من الزنتان ويتجه إلى الوعساء، ثم يمر ببئر الكلاب ثم منحدر البرنيس».

يشار إلى أن البرنيس «منحدر وعر احترق فيه صهريج وقود في الأيام الماضية».

وأشارت المصادر إلى أن الطريق الجديد يجنب السائقين التعرض للخطر من الطريق المؤدي إلى الحمادة الحمراء، الذي يمتاز بالخلو من العوائق الحجرية، مما يسهل استعماله لمسافة تزيد على 400 كلم، ثم يتجه نحو الجنوب إلى الحدود مع دول الجوار.

ويقول أحد مربي الماشية في الوعساء، إنه أحصى 45 صهريج وقود عبرت نحو الحمادة الحمراء.

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