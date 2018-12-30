المركز الوطني للامتحانات يناقش آلية الاستعداد للشهادات العامة

ناقش مدير المركز الوطني للامتحانات، جمال الفردغ، مع مديري مكاتب الامتحانات ببلديات الساحل الغربي والجبل الغربي، صباح اليوم، آلية الاستعداد لامتحانات الشهادات العامة (الأساسي والثانوي) للعام الدراسي الجاري، وكيفية التعامل مع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني للامتحانات فيما يخص إتمام عملية الإدخال المبدئي للبيانات وتحديد موعد لتسليمها.

وعرض خلال الاجتماع الذي عُـقد في قاعة الاجتماعات بالمركز الملاحظات الفنية المسجلة من المركز حول نتائج الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2017-2018م، التي تم تسليمها للمركز، والبحث في إنشاء آلية للتواصل المباشر بين المركز الوطني للامتحانات ومكاتب الامتحانات بالبلديات.

كما استمع مدير المركز ومديرو الإدارات والمكاتب للملاحظات الواردة من مديري مكاتب الامتحانات بالبلديات عن المشاكل والصعوبات التي تواجه عملهم، كضعف التواصل المباشر مع المركز وتأخر صرف مكافآت الامتحانات عن السنوات السابقة، التي أكد مدير المركز متابعة صرفها مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم.