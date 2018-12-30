إحصائية: 169 حالة وفاة بحوادث مرورية خلال نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 02:26 مساء
سبارة مهشمة خلال حادث على الطريق السريع شرق مرسى البريقة الأسبوع الماضي. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وفاة 169 شخصًا نتيجة الحوادث المرورية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وحسب الإحصائية المسجلة بإدارة شؤون المرور والتراخيص فقد أصيب 300 شخص بين إصابات بسيطة ومتوسطة، بينما سجلت قيمة الأضرار بنحو 2.6 مليون دينار.

وأرجعت الوزارة أسباب الحوادث المرورية إلى المركبة والطريق وسائق المركبة الآلية، مشيرة إلى أن الأخير يتحمل 85% من مسؤولية الحوادث.

ونبهت إلى أن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث المرورية هي تجاوز السرعة المسموح بها، أو تناول مادة مخدرة أو إرهاقه وميله إلى النوم، ونقص كفاءة وتجهيز المركبة وشروط الأمن والمتانة بها، ونقص الانتباه والتركيز من السائق.

وأشارت الداخلية إلى أن من بين الأسباب الأخرى القيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، والقيادة في حالات نفسية وانفعالية غير مستقرة، واستعمال الهاتف النقال.

ودعت الوزارة سائقي المركبات الآلية كافة باحترام القواعد المرورية وبذل مزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث.

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