بلدي سرت يشكل لجنة تفتيش على المصحات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 30 ديسمبر 2018, 01:40 مساء
رئيس المجلس البلدي سرت مختار المعداني. (بوابة الوسط)

قرر عميد بلدية سرت، مختار المعداني، تشكيل لجنة تتولى مهام التفتيش الصحي على المصحات العاملة داخل نطاق البلدية.

وحسب القرار رقم 110 لسنة 2018 فإن اللجنة ستتأكد من قدرة المصحات على إجراء العمليات الجراحية والإيواء، وقدرة العناصر الطبية والطبية المساعدة على إجراء العمليات الجراحية ومتابعة المرضى.

ونص القرار على أن تضم اللجنة الدكتور عبدالقادر علي عبدالقادر العماري رئيسًا، وعضوية الدكتور عبدالله الأحول، والدكتور عوض عبدالله حسين، والدكتور هيثم المهدي أبو غرسة.

ووفق القرار يمكن للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم، وعليها إعداد تقرير مفصل بنتائج أعمالها في موعد أقصاه منتصف شهر يناير المقبل.

قرار بلدي سرت
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