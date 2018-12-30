مداهمة أوكار مروجي الممنوعات في بنغازي

شنت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن بنغازي حملة مداهمات على أوكار الممنوعات والمخدرات في المدينة.
وقال مصدر أمني إن الحملة ما تزال مستمرة منذ يوم أمس.
وأشار إلى أن قوات الأمن تمكنت من مداهمة مصنعي خمور محلية الصنع في منطقة الماجوري.
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