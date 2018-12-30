السوق الموازية: استقرار الدولار واليورو وارتفاع طفيف للإسترليني

استقر سعر صرف الدينار الليبي مقابل عملات أجنبية وعربية في السوق الموازية اليوم الأحد.

وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.41 دينار، مقارنة بأسعار يوم أمس، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت العملة الأميركية تراجعت أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، مطلع الأسبوع، بعد أن أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع.

كما استقر اليورو عند مستوى 5 دنانير في السوق الموازية، في حين سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا هامشيًا بفارق قرش واحد، ليسجل 5.46 دينار اليوم، مقارنة بـ5.45 دينار أمس.

وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.84 دينار، في حين ارتفع الدينار التونسي إلى 1.45 دينار مقابل بـ1.44 دينار أمس.