اضطراب الطقس في ليبيا تأثرًا بكتلة هوائية من سيبيريا باتجاه «المتوسط»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 01:11 مساء

توقع خبراء الأرصاد تأثر أجواء البلاد هذا الأسبوع بتحرك كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ، قادمة من منطقة سيبيريا شمال شرق أوروبا في اتجاه وسط البحر المتوسط.

وتوقع التقرير، وفقًا للنماذج المتعددة الصادرة من مراكز الطقس العالمية، تشكل منخفض جوي، ناتج عن الكتلة الهوائية والذي سيكون عالي الفاعلية، ويتمركز قبالة الساحل الشرقي من الناحية الغربية، حيث يؤثر على طقس ليبيا تدريجيًا من يوم غد الإثنين المقبل، وباقي أيام هذا الأسبوع، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في البيضاء.

وأوضح التقرير أن أبرز مظاهر هذا التغير في الطقس ستكون كالآتي:

* انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالأخص على المرتفعات الجبلية.

* نشاط سرعة الرياح الشمالية الغربية على المناطق الشمالية.

* هطول الأمطار على أغلب المناطق الشمالية، من الغرب إلى الشرق، وتزداد نسبة الأمطار كلما اتجهنا نحو الشرق.

* اضطراب في حالة البحر على طول السّاحل، بحيث يكون مضطربًا إلى شديد الاضطراب، وارتفاع الموج قد يتجاوز 4 أمتار.

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