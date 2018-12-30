«الحكم المحلي» تخاطب 68 بلدية بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 12:33 مساء
الحاجة غرفة الفطماني أكبر ناخبة في بني وليد تدلي بصوتها في انتخابات المجلس البلدي سبتمبر الماضي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

طالبت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عمداء البلديات التي ستجري الانتخابات بها في العام 2018 بتوفير الدعم اللازم للجان الانتخابية الفرعية.
وقالت في رسالة رسمية، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها: «نأمل منكم التكرم بتقديم الدعم اللازم للجان الفرعية المكلفة حسب الإمكانات المتاحة لديكم».
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وطالبت الوزارة بتوفير المقرات اللازمة لإنجاز عملها (تجهيزات مكتبية، وأثاث، وأجهزة كمبيوتر)، مشيرة إلى استئناف إعادة انتخاب 68 مجلسًا بلديًا تنتهي ولايته القانونية في العام 2018.

وفي الخامس عشر من سبتمبر الماضي أعيد انتخاب المجلس البلدي بني وليد.

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