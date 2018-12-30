حالة الطقس اليوم الأحد 30 ديسمبر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر أغلب مناطق البلاد، اليوم الأحد، بامتداد مرتفع جوي يعمل على استقرار الطقس.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن مناطق الشمال تتأثر اعتبارًا من غدٍ الإثنين بمنخفض جوي مصحوب بتقلبات جوية ينتج عنه تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون جيدة أحيانًا مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق خاصة مناطق الشمال الشرقي، وتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة مئوية ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا آخر الليل والصباح الباكر، خصوصًا على المرتفعات الجبلية ومناطق الجنوب.