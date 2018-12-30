«بلدي توكرة» يتسلم مقترح الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 12:13 مساء
أعضاء المجلس البلدي توكرة خلال تسلم مسودة الدستور. (وال)

جرت بمقر بلدية توكرة أمس السبت، مراسم تسليم مقترح الدستور المرتقب بين الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمجلس البلدي توكرة.

وقدمت الهيئة التأسيسية شرحًا وافيًا عن المشروع المقترح خلال اجتماع على هامش مراسم التسليم الرسمية في قاعة الاجتماعات الخاصة بالمجلس، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في البيضاء.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي للمجلس البلدي توكرة، عبدالمنعم الدينالي، في تصريح إلى «أن المقترح الذي تم تسلمه، وتضمن مشروعًا من 35 ورقة وعدد 12 بابًا، تم ترتيبها على النحو الآتي: شكل الدولة ومقوماتها الأساسية، الحقوق والحريات، نظام الحكم، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، الحكم المحلي، الهيئات الدستورية المستقلة، النظام المالي، الثروات الطبيعية، الجيش والشرطة، الأحكام الانتقالية، أحكام عامة».

وأشار الدينالي إلى اعتماد هذا المشروع في 29 من شهر يوليو العام 2017 م، عقب تصويت عليه بغالبية (43) صوتًا من إجمالي (44) صوتًا، في الجلسة العامة للهيـئة التأسيسية رقم (74) المنعقدة بمقر الهيئة التأسيسية بمدينة البيضاء.

حضر الاجتماع عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، وعضوا المجلس البلدي توكرة عبدالحميد عبيد، وإبراهيم حدوث، ورئيس مجلس الحكماء بلدية توكرة الشيخ فرج سليمان البرغثي، وعدد من المشايخ بالبلدية والناشطين والمهتمين بالشأن الدستوري.

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