«الرقابة الإدارية» تبحث تطوير العمل بخبرات أممية

رئيس الرقابة الإدارية ونائبة المبعوث الأممي. (الإنترنت)

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف، نصر علي حسن، مع نائبة رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، آليات تطوير العمل الرقابي في ليبيا بمساعدة البعثة الأممية.

وبحث اللقاء حيادية المؤسسات الرقابية عن التجاذبات السياسية، وتفعيل دورها الرقابي بكل مهنية وكيفية مساعدة الجهات التنفيذية في الترتيبات الاقتصادية الحالية لتخفيف الحمل على المواطن، وفق الصفحة الرسمية للهيئة.

واتفق الجانبان على تدريب عناصر من الهيئة للاستفادة من الخبرات في الأمم المتحدة في مجال العمل الرقابي ومكافحة الفساد. وأكد اللقاء التزام كل الأطراف السياسية في ليبيا بالاتفاق السياسي، وهو الإطار الوحيد لتعيين وإعفاء الوظائف السيادية، حسب نص الاتفاق السياسي.