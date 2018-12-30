«بلدي» سبها يطالب بخارطة طريق للترتيبات الأمنية

عميد بلدية سبها حامد الخيالي. (الوسط)

طالب المجلس البلدي سبها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياته لوضع خارطة طريق شفافة وفاعلة وتوافقية للترتيبات الأمنية في العاصمة خاصة وجميع المدن الليبية عامة.

ودعا، في بيان، جميع الليبيين إلى ضرورة رص الصفوف وتوحيد الكلمة بين مختلف الليبيين لكبح جماح الإرهاب وإفشال كل المؤامرات التي تحاك حول الوطن.

وحمّل المجلس البلدي جميع النخب السياسية بجميع مسمياتها من مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومات والمؤسسات المسؤولية كاملة والتوجه لانتخابات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوطن الذي طاله العبث بسبب المماطلة والانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد.