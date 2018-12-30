بالفيديو.. منحة مالية لـ200 أسرة ليبية مهجرة في تونس

وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين ووفد شيوخ وأعيان ليبيا. (وزارة الدولة لشؤون المهجرين)

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق الوطني، يوسف جلالة، تسليم منحة مالية شملت نحو 200 أسرة ليبية مهجرة في تونس خلال الفترة الماضية.

واستعرض مع شيوخ وأعيان ليبيا أمس السبت، نتائج زيارتهم إلى جمهورية مصر للتواصل مع المهجرين الليبيين، وبناء جسور التواصل معهم، وفقًا لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، آلية تحسين ظروف الطلبة المهجرين وتقديم المساعدات المالية التي تلبي احتياجاتهم الضرورية، وتقديم التسهيلات اللازمة لعودة الأسر الراغبة في العودة إلى ليبيا بشكل آمن.

وأشار إلى أن الوزارة عاكفة على تسوية أوضاع العديد من المواطنين المهجرين الذين عادوا لحضن الوطن، حيث تمكنت من إرجاع مئات المواطنين إلى سابق أعمالهم والمشاركة في عملية البناء والاستقرار.

يذكر أن وزارة شؤون المهجرين والنازحين تعمل على تسوية ملف المهجرين والنازحين في الفترة القريبة المقبلة، ودعت مجلس أعيان ليبيا لبذل مزيدٍ من الجهود في إرساء دعائم المصالحة الوطنية في بلادنا.