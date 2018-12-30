تعليمات عاجلة بصيانة مدارس في غدامس

وزير التعليم في أحد مدارس غدامس. (وزارة التعليم)

تفقد وزير التعليم المفوض الدكتور عثمان عبدالجليل عدداً من المدارس بمدينة غدامس، وأعطى تعليماته لوضع حلول لجملة من المختنقات.

جاء ذلك خلال زيارته للمدينة لحضور الاجتماع الرابع لمراقبي التعليم والذي يقام في مدينة غدامس هذه الايام واستمع خلال الزيارة للقائمين على هذه المدارس، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». واستعرض الوزير مع القائمين على المدارس المشكلات التي تعانيها هذه المؤسسات.

وتضمنت توجيهات الوزير إجراء صيانات سريعة لعدد من المدارس، وإضافة فصول دراسية لمدارس أخرى، وتوفير مستلزمات مدرسية والتعاقد مع عدد من المعلمين لسد العجز القائم في هذه المؤسسات.